La colf furbetta: ruba 34mila euro di gioielli all'anziana per cui lavora

UDINE - È stata arrestata nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Palmanova una donna di 54 anni di Porpetto (Udine) accusata di aver rubato monili in oro e denaro per un valore di 34.500 euro dall'abitazione di un'anziana di circa 80 anni, a cui prestava aiuto nelle faccende domestiche. La donna, indagata per furto aggravato, è stata condotta in carcere in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'autorità giudiziaria che ha sposato le risultanze investigative delle indagini condotte dai militari dell'Arma. Parte dei monili rubati erano stati già recuperati dai Carabinieri nell'abitazione della donna e in alcuni compro-oro di Monfalcone, Grado e Gradisca d'Isonzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA