​Muore il genitore, il figlio scopre che in casa c'è una bomba della Seconda guerra mondiale

CODROIPO (UDINE) - Una bomba da mortaio in pessimo stato di conservazione e risalente alla Seconda guerra mondiale è stata rinvenuta ieri mattina in una casa di Codroipo (Udine). A trovare l'ordigno è stato il figlio di una persona deceduta lì residente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e gli artificieri antisabotaggio del reparto operativo del comando provinciale di Udine che, vista la pericolosità e la collocazione del residuato bellico, hanno provveduto alla sua immediata rimozione. L'ordigno è stato poi fatto brillare in area idonea.

Ultimo aggiornamento: 15:29

