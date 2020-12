Sospetta overdose a casa di un amico: trovato morto 44enne

CODROIPO - Un uomo di 44 anni, operaio, residente nella zona di Codroipo (Udine), è stato trovato morto questa mattina nell'abitazione di un amico, un ventinovenne della zona. I Carabinieri della locale stazione, sulla scorta della relazione del personale del 118 e del medico legale, hanno attribuito il decesso a verosimile overdose da stupefacenti. Sono in corso accertamenti per determinare eventuali responsabilità a carico del proprietario dell'abitazione. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del locale cimitero, in attesa dell'autopsia già disposta dall'autorità giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA