Moto contro auto a Codroipo, ragazza sbalzata dalla sella e scaraventata sull'asfalto

CODROIPO Dopo l'incidente di sabato pomeriggio a Bagnaria Arsa in cui ha perso la vita un militare che viaggiava a bordo della sua motocicletta Ducati, un altro schianto auto-moto si è registrato in provincia di Udine nella mattinata di oggi, domenica 17 maggio, in via Ostermann a Codroipo, all'incrocio con via Duomo.

A causa dell'impatto contro la vettura, la motociclista in sella alla due ruote è rovinata sull'asfalto, all'incrocio con viale Duomo. E' stata soccorsa dal personale medico di una ambulanza del 118. Trasportata in ospedale, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Ha riportato alcune fratture. Sul posto sono intervenuti tempestivamente anche i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati.

