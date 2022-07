Codroipo. Schianto fra auto e Tir in zona industriale: un ferito

CODROIPO (UDINE) - Incidente oggi in zona industriale di Pannellia di Sedegliano, a Codroipo. A scontrarsi, alle 14.40, un'auto ed un autoarticolato, in via Francesco Petrarca. Nell'urto è rimasto ferito il conducente dell'auto, soccorso dal personale sanitario del 118 di Codroipo. Presenti anche i Carabinieri di Codroipo per i rilievi del caso.