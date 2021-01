Esce di strada con l'auto e vola nel canale. Carambola spaventosa Foto

CODROIPO - Esce di strada e carambola con l'auto e finisce in ospedale. È successo ieri alle 17.25 a Codroipo. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo è intervenuta sulla SP 39 per liberare il malcapitato. Tutto dovrà essere chiarito, ma secondo una prima ricostruzione il conducente dell'autoveicolo che percorreva la strada da Codroipo verso Rivignano è uscito di strada, fortunatamente senza coinvolgere altri mezzi. La pazza corsa è finita con la carambola dell'auto che si è cappottata nel canale ai bordi della carreggiata.

I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per far uscire l'autista dal mezzo e hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell'area. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Codroipo per accertare cause e responsabilità.

