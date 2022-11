Schianto frontale tra due auto a Codroipo: due feriti in ospedale

CODROIPO (UDINE) - Incidente stradale alle 21.30 della serata di giovedì 18 novembre a Codroipo, all'incrocio tra via Circonvallazione Est e via Friuli. Due persone sono rimaste ferite nello schianto frontale fra altrettante auto.

È scattata subito una richiesta di aiuto con una telefonata al numero unico di emergenza Nue112 e la chiamata è stata inoltrata alla Sores. Gli infermieri della sala operativa hanno subito inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e sono stati allertati i vigili del fuoco. Giunto sul posto, l'equipaggio dell'ambulanza ha assistito le persone rimaste ferite, due uomini, che poi sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo (precauzionale) e in codice verde. Entrambi non hanno riportato lesioni gravi. La messa in sicurezza delle auto e del luogo dell'incidente è stata curata dai vigili del fuoco volontari di Codroipo che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.