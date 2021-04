Incendio nella notte, distrutta una villetta a schiera

CODROIPO - Un rogo di vaste dimensioni è divampato, poco dopo le 3 della scorsa notte, in una villetta a schiera di Codroipo. Sul posto sono intervenute la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Latisana, due autobotti e un'autoscala della sede centrale di Udine. Quando sono arrivati, i pompieri hanno trovato un incendio generalizzato che stava per propagarsi anche alle abitazioni confinanti: nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. Una volta avuto ragione delle fiamme, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza verificando anche negli alloggi confinanti a quello interessato dal rogo che non vi fosse il ristagno di pericolosi gas della combustione. Ingenti i danni all'alloggio incendiato mentre grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco gli appartamenti attigui non hanno subito danni e sono agibili. Indagini dei Carabinieri per stabilire le cause.