Incendio in terrazza nei bidoni della raccolta differenziata

CODROIPO - Fiamme dal terrazzo di un appartamento in Via dei Carpini a Codroipo oggi verso le 17. Immediatamente è stata inviata la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari e la squadra più l'autobotte del distaccamento dei Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento: giunti sul posto i pompieri hanno raggiunto il terrazzo e spento le fiamme in alcuni bidoni della raccolta differenziata prima che intaccassero altri materiali presenti nel balcone e i serramenti dell'appartamento. L'incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto persone e i danni sono limitati ai bidoni della raccolta differenziata.