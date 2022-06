Uccide la moglie a coltellate nel cuore della notte a Codroipo e fugge: si stavano separando

CODROIPO - L'ennesimo femminicidio, il quarantesimo da inizio anno. Il fatto accaduto questa notte intorno alle 2 a Codroipo in un'abitazione in via delle Acacie dove il marito ha ucciso la moglie 40enne a coltellate ed è poi fuggito. Lui è Paolo Castellani, la vittima Elisabetta Molaro. Stando alle prime informazioni, Castellan di 45 anni subito dopo aver ucciso la donna si è dato alla fuga scappando nel buio della notte in mezzo ai campi lanciando il coltello in un vicino corso d'acqua. Dopo alcune ore di ricerca, l'uomo è stato trovato dai carabinieri e si trova ora in stato di fermo. Sembra che i due fossero in fase di separazione.

La donna era uscita con un'amica: al rientro la tragedia

Il fatto accaduto intorno alle 2 di notte. In casa c'erano anche i due figli della coppia che stavano dormendo e non hanno avuto percezione della tragedia che si stava consumando nella stanza affianco. Stando ad una prima ricostruzione, Molaro sarebbe uscita con una sua amica e al rientro il marito la stava aspettando. E' scoppiata la lite finita con le coltellate fatali per la 40enne. A chiarare i soccorsi sarebbe stato proprio il marito dopo aver ucciso la donna. E poi, si sarebbe immediatamente allontanato dall'abitazione dove poi è stato raggiunto dai carabinieri. L'uomo è stato portato in ospedale perchè trovato dai militari in stato confusionale. Ora Castellan è in stato di fermo nella cella di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri di Udine. I bimbi sono stati affidati ai nonni.