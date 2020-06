Esplosione nel garage di una villetta a schiera, ferito 13enne

CODROIPO - Un ragazzino è stato soccorso nel pomeriggio di oggi, domenica 14 giugno 2020, a Codroipo, nella zona residenziale che si trova vicino alla stazione ferroviaria, in seguito a un'esplosione avvenuta in uno dei garage di un condominio su due piani che si sviluppa in linea. E' successo poco prima delle 18.

I soccorsi hanno impegnato i Vigili del fuoco, il personale sanitario che ha raggiunto il luogo dell'incidente con un'ambulanza e l'elicottero. Il ferito, un tredicenne, è stato trasportato all'ospedale di Udine dall'équipe dell'elisoccorso. Nell'esplosione ha riportato ustioni di secondo e terzo grado a una mano.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri. Sulle cause dell'incidente sono ancora in corso accertamenti, da quando si è appreso l'esplosione sarebbe riconducibile a polvere pirica. Ultimo aggiornamento: 19:53