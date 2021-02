Spaccio di cocaina: arrestati due uomini. Il giro di droga tra Treviso e Udine

UDINE - Due uomini di 33 anni, un cittadino dominicano e un cittadino italiano di origine dominicana, sono stati arrestati giovedì dalla Polizia per traffico di sostanze stupefacenti, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa all'esito di un'indagine condotta dalla Squadra Mobile di Udine e coordinata dalla Procura.

Il primo, arrestato a Treviso, è risultato il punto di riferimento a cui vari spacciatori sudamericani operanti in provincia di Udine si rivolgevano per rifornirsi di consistenti quantitativi di cocaina. A uno di loro, secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile di Udine, avrebbe fornito almeno 4 chili di cocaina in sei mesi. La sua figura è emersa anche nell'ambito di un'altra indagine dei Carabinieri di Latisana (Udine) che hanno ricostruito attività illecite nella zona della Bassa Friulana aggiungendo un ulteriore apporto alle accuse a suo carico. Il secondo, arrestato a Udine, è invece risultato uno dei più attivi acquirenti di cocaina, droga che poi veniva distribuita sulla piazza di Udine e nella zona collinare del Friuli. Ai due uomini si è risaliti nell'ambito degli sviluppi di un'indagine che l'8 maggio scorso aveva già portato la Polizia ad arrestare una coppia di dominicani, un uomo e una donna, trovati in possesso di circa 700 grammi di cocaina.

