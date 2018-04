Cocaina tra un drink e l'altro: chiuso il bar, titolare e fornitore in manette

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIGNANO (Udine) -perdiil gestore del bar, B.M.A., 51 anni, residente nella località balneare, e il cittadino albanese P.A., 42 anni, residente in provincia di, che era il suo fornitore di droga; entrambi sono stati trovati in possesso di 70 grammi di. Il locale è stato sequestrato ed è quindi chiuso.L’indagine è iniziata a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti della località turistica friulana che indicavano il bar Rolling Stones di via Latisana quale ritrovo di spacciatori e di consumatori di droga.L'operazione è stata svolta dai carabinieri della Compagnia di Latisana, comandata dal maggiore Filippo Sautto, e dalla Squadra mobile della Questura di Udine, coordinata dal vicequestore aggiunto Massimiliano Ortolan.Già nell’estate scorsa la collaborazione tra i due organi di polizia aveva portato alla chiusura di un altro locale, il, sempre a Lignano Sabbiadoro.L’indagine antidroga dei giorni scorsi ha portato al sequestro di alcune dosi di cocaina trovate in possesso di clienti del locale e alla identificazione del fornitore di droga di B.M.A.; si tratta del cittadino albanese residente in provincia di Treviso, A.P.; i due sono stati sorpresi, in flagranza del reato, mentre si scambiavano la droga. Sono stati sequestrati anche 3mila euro in contanti.