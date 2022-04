Forni di Sotto, il sindaco sportivo: «Per risolvere i problemi eliminerei il denaro»

FORNI DI SOTTO - Sindaco Claudio Coradazzi, se potesse cambiarsi nome come vorrebbe chiamarsi?

«Non ci ho mai pensato, ma direi che non lo cambierei».

Ha un soprannome?

«No».

Che scuole ha fatto?

«Diploma di perito industriale e laureando in Architettura».

Quanto le piace il suo lavoro, da 1 a 10?

«10».

Cosa eliminerebbe da quest'ultimo anno della sua vita?

«Le tensioni dovute alle pandemia».

Cosa vuol fare da grande?

«Qualcosa che mi permetta di essere più a contatto con l'ambiente esterno e la natura».

Quali sono i suoi vizi?

«La testardaggine, anche se spesso diventa una virtù, perché mi permette di raggiungere obiettivi che difficilmente riuscirei a ottenere».

E un'altra virtù?

«L'ambizione».

Odore preferito?

«Fieno essiccato».

Suono preferito?

«Il silenzio».

Si è mai sentito inutile?

«No».

Dove vorrebbe essere in questo istante?

«A Minorca non sarebbe male».

Quanti amici veri ha?

«Amici parecchi, veri probabilmente pochi».

Porta bene gli anni che ha?

«Solitamente mi danno qualche anno in più».

I tradimenti vanno perdonati?

«No».

Un sogno ricorrente?

«Avere una famiglia felice».

Scarpe eleganti o da ginnastica?

«Ginnastica».

Conosce lingue straniere?

«Purtroppo no».

Qual è la cosa che più ama fare?

«Lo sport».

Quali?

«Calcio e sci nordico, più raramente causa mancanza di tempo alpinismo e arrampicata».

Che squadra di calcio tifa?

«Tifavo Juventus, poi Udinese, ma l'attuale calcio privo totalmente di valori mi ha stancato».

Sport preferito da guardare?

«Il biathlon».

Passa molto tempo davanti alla tv?

«Dipende dal periodo».

Trasmissione tv preferita?

«Serie tv e documentari».

Film preferito?

«Braveheart».

Canzone preferita?

«Eh... già di Vasco Rossi».

Cantante o gruppo italiano preferito?

«Vasco Rossi».

Mare o montagna?

«Per vivere la montagna, per le vacanze al mare».

Fuma o ha fumato?

«Fumo una sigaretta ogni tanto».

Che cosa pensa della marijuana?

«Che non sia il male assoluto, ma che vada limitata».

Esistono gli alieni?

«Vista la vastità dell'Universo, probabilmente sì».

Come ha trascorso le ultime vacanze estive?

«In campeggio a Lignano».

Quale è il mese che preferisce?

«Agosto e dicembre».

Ha un modello o un idolo?

«Nessuno in particolare».

A che ora va a dormire?

«Solitamente fra le 22 e le 23».

Ultimo libro letto?

«Fiore di Roccia di Ilaria Tuti».

Che genere di letture preferisce?

«Quelli che parlano di montagna e di spedizioni».

Quanto costa un litro di latte?

«Troppo, considerando quanto vengono pagati i produttori».

Ha un sogno nel cassetto?

«Vivere del territorio».

Pensa sia realizzabile?

«Certamente: volere è potere».

Uno scheletro nell'armadio?

«Qualcosina come tutti, ma niente di così orribile».

Sa chiedere scusa?

«Sì, è un segno di intelligenza saperlo fare».

Si descriva con un solo aggettivo.

«Vulcanico».

Se fosse un fiore?

«La stella alpina».

Un animale?

«L'aquila».

Tre persone che porterebbe con sé su un'isola deserta?

«Ho tante persone a cui tengo, tre posti sono pochi, ma in primis ovviamente la mia famiglia».

Tre cose?

«Una casa, una barca e un sacco di riviste».

Crede di conoscere bene chi le sta intorno?

«Penso di sapere di chi fidarmi, anche se purtroppo certe persone non si conoscono mai abbastanza».

Se potesse essere nella mente di qualcuno, chi sceglierebbe?

«Greta Thunberg, per capire se quello che dice è ciò che pensa veramente».

Qual è la sua lingua preferita?

«Il mio dialetto».

Dove vorrebbe vivere?

«A Forni di Sotto».

Da 1 a 10 quanto contano per lei i soldi?

«6, mi basta il giusto per poter vivere bene».

E gli amici?

«8, perché quelli veri hanno un ruolo molto importante nella mia vita».

Essere alla moda?

«6, perché viviamo in una società dove purtroppo l'abito fa il monaco. Troppa apparenza e poca sostanza».

L'uomo è fondamentalmente buono o cattivo?

«Purtroppo non è solamente buono».

Le forze del bene trionferanno su quelle del male?

«Ovviamente sì».

È credente?

«Sì».

Gli uomini e le donne sono tanto o poco diversi?

«Tanto, per fortuna».

Una persona che stima?

«La Regina Elisabetta. Una grande, della sua famiglia probabilmente l'ultima».

Una che disprezza?

«Ce n'è più di una, ma preferisco tenere i nomi per me».

Un errore che riconosce?

«Sono stato troppo buono e paziente con chi non merita».

La legge è uguale per tutti?

«Magari...».

Di cosa ha paura?

«Di veder soffrire le persone care».

Cosa ha pensato l'11 settembre 2001?

«Ma è un film?. Poi invece ho capito di aver assistito in diretta ad una pagina di storia».

Se fosse in suo potere di risolvere un grande problema, uno e uno solo che affligge l'umanità, su cosa cadrebbe la tua scelta?

«Eliminerei il denaro: senza il bisogno di arricchirsi, molti problemi si risolverebbero da soli».

Per cosa si batterebbe fino al rischio della vita?

«Per la famiglia».

La violenza può servire a risolvere i problemi?

«Purtroppo no, sarebbe troppo facile».

Ritiene che l'occidente sia superiore alle altre civiltà del mondo?

«Ritengo che ognuno deve essere sovrano nel proprio territorio, rispettando usi e costumi degli altri. Ma a casa nostra le regole da rispettare dobbiamo dettarle noi».

Se potesse conoscere una persona, di oggi o del passato, chi sceglierebbe?

«Giulio Cesare».

La prima cosa che pensa la mattina quando si sveglia?

«Gambe in spalla e pedalare».

Se potesse scegliere un lavoro che le piace quale sarebbe?

«Quello che mi saprò creare da solo per il prossimo futuro».

Qual è la cosa più bella che esiste?

«La natura».

Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?

«Mezzo pieno».

Quali parole non vorrebbe mai sentirsi dire?

«Sono tante, però chi me le dice spesso non merita la mia attenzione. L'importante è che non mi vengano dette da chi stimo e reputo caro».

Ha mai rivelato un segreto che aveva promesso di mantenere?

«È successo».

Potrebbe sopravvivere senza il cellulare?

«Faticherei ad abituarmi, ma sarebbe una figata».

In quale luogo del mondo non vorrebbe mai andare?

«A me piace viaggiare, quindi nel bene o nel male ogni luogo ha il suo fascino».

Quanto frequenta i social media?

«Il meno possibile».

Se potesse avere una celebrità che la segue su un social, chi vorrebbe che fosse?

«Valentino Rossi, un grande non solo come uomo di sport».

Se potesse tornare a scuola per un anno, quale classe sceglierebbe?

«Tutto il triennio delle Superiori».

Cosa le piace di più e di meno della sua personalità?

«Di più l'ambizione, di meno la capacità di sentirmi offeso per commenti di persone che non stimo sotto nessun profilo».

Che voto si darebbe da 1 a 10?

«Di solito mi votano gli altri».



APPROFONDIMENTI UDINE Secondo il sindaco di Forni di Sotto per eliminare i problemi...

Siete d'accordo sull'eliminazione del denaro? Votate il nostro sondaggio