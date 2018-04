In fila indiana in autostrada: gruppo di clandestini fermato nella notte

di Paola Treppo

SAVOGNA D'ISONSO e GORIZIA - Un gruppo diè stato segnalato lungo laA34 apoco dopo la mezzanotte di oggi, giovedì 26 aprile. A dare l'allarme, vedendo delle persone che camminavano in fila indiana a bordo strada, in direzione, sono stati alcuni automobilisti di passaggio.Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia stradale di Gorizia che ha scoperto trattarsi di clandestini. Tutto il gruppo, composto da 4 uomini tra i 25 e i 30 anni di età, una donna, e quattro ragazzini, è stato portato nella sede della Polstrada dove sono state avviate le pratiche di identificazione. Si tratta di 9 persone in buono stato di salute che hanno fatto già richiesta di. Hanno dichiarato di essere di nazionalità pakistana, afghana e irachena.