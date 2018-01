Due distinti uomini al bar con tablet, caffè e brioches: «Vogliamo asilo»

di Paola Treppo

TARVISIO (Udine) - Due giovaniedsi sono accomodati a metà mattina, giovedì scorso, 11 gennaio, all'interno di un noto locale di via Roma, nel pieno centro die, con uno stentato italiano, hanno ordinato una ricca. Il gestore, soddisfatto per la presenza di turisti che si godono la settimana bianca nell'innevata cittadina della Valcanale, serve loro. I due ragazzi fanno colazione e confabulano tra loro in una lingua insolita, mediorientale, consultando tablet e smartphone che sfoggiavano in maniera più che evidente.Poi, al momento di pagare il contro, nel bar entrano i militari dell'Arma della compagnia di Tarvisio, comandata dal capitano Robert Irlandese, e si trovano di fronte i due giovani che fanno loro una insolita richiesta da formulare alle autorità italiane: «Noi...». Così i due distinti e cordiali ragazzi, con i loro, sono stati accompagnati in caserma per attivare la procedura di identificazione e procedere poi con la richiesta di asilo nel nostro Paese. Si trattava di due pakistani, senza documenti, che hannoil loro ingresso in Italia con una nutriente colazione, scegliendo uno dei locali più eleganti di Tarvisio.