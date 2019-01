Freedom, nuova sfida del regista friulano Parisotto con "l'esploratore" Giacobbo

di Redazione Online

Il nuovo programma televisivo di- Freedom Oltre il Confine - torna domani, 3 gennaio, e in onda tutti i giovedì sera alle 21:25 su Rete 4. Fra i registi c'è il friulano Paolo Parisotto, di Cividale, già conosciuto per i successi tv come “l’Eredità” ai tempi della conduzione di Amadeus, e di “Top of The Pops”.Contro ogni tendenza, il pogramma giovedì scorso ha registrato un aumento degli spettatori (quasi 2 milioni) per i servizi sulle tre Piramidi dellapercorse dall’avventuroso conduttore accompagnato da Zahi Hawass, l’Indiana Jones egiziano.“E' stata una grande gioia quando Roberto Giacobbo e Irene Bellini, sua moglie e produttrice del programma, mi hanno chiesto di far parte della squadra” racconta Parisotto “Lavorare con Roberto è da un lato molto stimolante e da un altro semplice, perché è un grande professionista da "buona la prima" sempre. Io, insieme al direttore della fotografia e allo staff tecnico prepariamo il set, spesso è piuttosto complicato per via dei luoghi impervi dove spesso giriamo, io decido con loro posizioni e percorsi di Roberto, poi lui arriva e tutto funziona quasi sempre alla perfezione. Spesso mi occupo dei sopralluoghi che anticipano le riprese, e proprio in una di queste circostanze mi accadde la cosa più emozionante che ho provato in tutti i viaggi che abbiamo fatto. Ho avuto in mano le chiavi per aprire la Piramide di Chefren e ho fatto il controllo dell'ingresso. E' stato davvero incredibile”.Nella puntata di domani la troupe di Freedom tornerà prima in Egitto, per ripercorrere le tappe salienti del viaggio della Sacra Famiglia, poi vedrà l'uomo capace di comunicare con le api: Giacobbo è riuscito ad avvicinarsi a un alveare per accarezzare l’ape regina senza alcuna protezione. Ci sarà inoltre l’intervista ao, vincitore di tre Premi Oscar che racconterà cos’è per lui il buio e cos’è la luce. Freedom arriverà anche sul, sponda bresciana, al Vittoriale degli Italiani, la casa-museo del "vate" Gabriele d’Annunzio.