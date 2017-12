Tutto pronto per sfornare la gubana più grande del mondo, da guinness

di Paola Treppo

CIVIDALE DEL FRIULI (Udine) - Dopo 12 edizioni e 12consecutivi il forno Cattarossi didel Friuli e il suo titolare,, devono ancora una volta superarsi con la gubana più grande del mondo nel Capodanno del 2018, alla sua 13° edizione. Perché il super forno vuole raggiungere un nuovo record.Il primo gennaio del 2018, alle 18.45, si rinnova questa ormai consolidata dolce iniziativa: sfornare la più grande gubana del mondo e adagiarla su una tavola sotto il loggiato del palazzo comunale di Cividale, per essere prima ammirata nella sua enorme mole e poi offerta inper il brindisi augurale di Capodanno, grazie alla disponibilità del Caffè San Marco e dei suoi titolari, Andrea e Marco Cecchini.Centinaia di persone anche quest’anno si daranno appuntamento nello storico locale cittadino animate dall’attesa di sapere se il record della precedente edizione, che "pesava" 92 kg, sarà battuto, ma soprattutto per assaggiare il dolce tipico del Friuli. L’evento sarà accompagnato da un concerto del gruppo Gone with the swing band di Cormons con la vocalist Stefania Cecchini.Gli organizzatori non nascondono affatto il loro obiettivo: puntare a conseguire la meta del quintale, in forza del progressivo incremento di maxi dimensioni che la gubana daha avuto di anno in anno. Si è passati, infatti, dai 34 kg della prima edizione ai 92 kg dell’ultima, una progressione di quasi 60 kg in 12 anni. La festosa degustazione sarà accompagnata dalle bollicine di ribolla gialla friulana proposta per l’occasione dall’azienda Vigna Angeli di Prepotto che proprio nel 2018 compie 120 anni dalla sua fondazione da parte di Arturo Marinig.L’iniziativa vuole rilanciare il tipico dolce di Cividale e dellesulle cui origini ancora misteriose resta sempre acceso il dibattito tra gli appassionati di questa rinomata specialità. Il primo documento storico che cita la gubana risale al 1409. Le massime autorità cittadine e regionali dal sindacoal presidente del consiglio regionale Iacop, presenzieranno all’evento. E per chi non può essere presente? Niente paura: tutto si potrà vedere inall'indirizzo https://m.facebook.com/caffesanmarco1793/Il capodanno ducale, negli intenti degli organizzatori, è pure occasione per lanciare il concorso Gubana day Premio Bepi Tosolini, la cui 13° edizione si svolgerà a fine febbraio: sarà un weekend all’insegna delle degustazioni di gubana e, da ben 10 anni, anche di una dolcissima difida tra dolci di confine. Dopo aver sfidato lagoriziana nel 2009, iltriestino nel 2010, il tipico dolce carinziano Kartner Reindling nel 2011, l’oreshaza istriana nel 2012, losappadino nel 2013, ilcarnico nel 2014, latorte viennese nel 2015, il confronto con il panforte di Siena nel 2016 e il frustingo di Ascoli nel 2017, ha aperto una nuova fase per la gubana che ora si accinge a nuove avvincenti econ rinomati dolci tipici italiani e italici. Il prossimo sfidante sarà annunciato proprio la sera del capodanno cividalese 2018.