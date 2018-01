© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 2018 dell’si aprirà con un mese ricco di appuntamenti da non perdere:animeranno i teatri del Circuito teatrale della nostra regione che, con l’arrivo dell’anno nuovo, festeggerà anche l’ingresso del Cinecity di Lignano Sabbiadoro nella famiglia ERT!Si comincia con l’, compagnia di danza fondata da Anthony Heinl, già danzatore e coreografo dei Momix, che presenterà a Pontebba (13 gennaio) e a San Vito al Tagliamento (14 gennaio) lo spettacolo, originale ed emozionante performance che intreccia danza, arte, acrobazia, magia e illusione.sarà chiamato ad inaugurare il 18 gennaio la prima stagione teatrale di Lignano Sabbiadoro. Conil popolare artista presenterà al pubblico il suo nuovo spettacolo in puro stile Teatro Canzone: tra parole e musica Iacchetti affronterà con ironia, emozione e un tocco di provocazione temi come amore e amicizia, religione e rivoluzione, emigrazione e progresso. Lo spettacolo tornerà in scena anche a primavera: il 23 marzo ad Artegna e il 24 marzo a Lestizza.Dopo i successi raccolti in Francia e Italia, tornerà sui palcoscenici della regione (24 gennaio a Codroipo, 25 e 26 gennaio a Monfalcone, 27 gennaio a Palmanova)uno degli spettacoli più apprezzati della scorsa stagione nella versione firmata da. Una cena tra un gruppo di amici quarantenni scatenerà un confronto tra colpi di scena e comicità, amicizia e rancori...Sarà un graditissimo ritorno in regione anche quello di, che il 31 gennaio a Maniago, il 1. febbraio a Cividale del Friuli, il 2 febbraio a Grado e il 3 febbraio ad Artegna interpreterà Eddy Carbone, emigrato italiano in America, protagonista dedi Arthur Miller.Non mancherà, infine, la musica con l’della, una delle eccellenze della nostra regione: con gli arrangiamenti di Valter Sivilotti il concerto sarà un vero e proprio viaggio attraverso i maggiori successi di The Voice. Appuntamento a Casarsa della Delizia (7 gennaio), Sacile (19 gennaio) e Cordenons (20 gennaio).L’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia è il circuito teatrale della nostra regione.Artegna, Casarsa della Delizia, Cividale del Friuli, Codroipo, Colugna di Tavagnacco, Cordenons, Gemona del Friuli, Grado, Latisana, Lestizza, Maniago, Monfalcone, Palmanova, Pontebba, Premariacco, Sacile, San Daniele del Friuli, San Vito al Tagliamento, Sedegliano, Tolmezzo, Zoppola e ora anche Lignano Sabbiadoro: una rete di luoghi e persone che con passione coltivano l’Arte del Teatro sul nostro territorio.Per conoscere tutte le attività dell’ERT visita il sito