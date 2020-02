Circolava con la patente sospesa da 13 anni, scoperto dalla Polstrada

PALMANOVA - Durante i rilievi di un incidente in autostrada, la Polstrada scopre che il conducente di un'autovettura circolava con una patente sospesa da 13 anni. A «smascherare» l'uomo, che aveva anche fornito false generalità, è stato il personale della Sottosezione della polizia Stradale di Palmanova, intervenuto in seguito a un incidente.



L'uomo circolava infatti con la patente sospesa a seguito di un altro incidente, avvenuto nel 2007, in cui era stata accertata la guida in stato d'ebbrezza. Il conducente - fa sapere la Polstrada di Udine - non aveva mai riottenuto la patente in quanto non si era sottoposto alle previste visite mediche. La polizia Stradale ha risolto anche il «caso» di un automobilista che, nel week end appena trascorso, aveva trovato l'autovettura, lasciata in un parcheggio a pagamento nel centro di Udine, danneggiata. Grazie alla sua tempestiva denuncia e alla rapida verifica delle immagini delle telecamere, è stato possibile individuare l'autore del danno che verrà ora sanzionato, ai sensi dell'art. 189 del Codice della strada, per aver «omesso di lasciare le proprie generalità e le altre informazioni utili ai fini risarcitori alla controparte in caso d'incidente» con una multa di 87 euro e la decurtazione di 2 punti patente. © RIPRODUZIONE RISERVATA