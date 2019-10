​Fermato 10 volte per un controllo: guidava sempre senza cinture di sicurezza

UDINE - 45 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e 16 per l'uso del telefonino alla guida, 11 patenti di guida e 5 carte di circolazione ritirate e 3 automobilisti positivi all'alcoltest. Record di infrazioni poi per un conducente recidivo, sorpreso per ben 10 volte alla guida senza cintura: il «super recidivo» dal 2006 a oggi è stato fermato sempre per la medesima condotta scorretta. ​Oltre alla sanzione amministrativa di 165 euro e la decurtazione di ulteriori 5 punti dalla patente, si vedrà sospendere il permesso di guida per un periodo fino a 3 mesi. Sono i risultati dei controlli effettuati nel corso dell'ultima settimana dalle pattuglie della polizia Stradale di Udine.



L'intensificazione dei servizi di controllo disposti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale delle Specialità e dal Servizio Polizia Stradale finalizzati prevenire e reprimere fenomeni criminosi ha portato al controllo di 956 veicoli. 561 persone sono state sottoposte ad accertamenti con l'etilometro e 3 di queste sono risultate positive. 502 sono state le infrazioni elevate per complessivi 946 punti decurtati. Le patenti di guida ritirate sono state 11, le carte di circolazione 5. Dal 21 al 27 ottobre le pattuglie della stradale hanno contestato inoltre 16 violazioni al codice stradale per l'utilizzo del cellulare alla guida e 45 per il mancato uso delle cinture di sicurezza.



Particolare attenzione durante la settimana appena trascorsa è stata riservata al controllo della velocità: sono state in tutto 91 le violazioni contestate per superamento dei limiti e 21 per velocità pericolosa. Tra queste, vanno annoverate quelle a due conducenti di mezzi pesanti che trasportavano merci pericolose che avevano superato il limite di velocità lungo il cantiere della A4 all'altezza di Porpetto. Il veicolo di uno di questi era inoltre in sovraccarico e pertanto, in aggiunta alla sanzione, il trasportatore si è visto detrarre 4 punti dalla patente di guida. Stessa sorte è toccata a un altro autista che trasportava gasolio sulla stessa tratta, a cui sono state contestate le medesime violazioni. Rimane alta l'attenzione delle forze dell'ordine anche sui tempi di guida e riposo previsti per i conducenti dei mezzi pesanti. In questo senso, una pattuglia della polizia stradale di Palmanova ha fermato un autotrasportatore che aveva posizionato in modo errato e fuorviante il commutatore del cronotachigrafo digitale su un'attività diversa da quella realmente svolta.

