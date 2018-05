Cinese fermato in autostrada: nell'auto 350mila euro in contanti

di Elena Viotto

UDINE - Oltre 350mila euro in contanti. A tanto ammonta il valore di un sequestro preventivo chiesto e ottenuto in questi giorni dalla Procura di Udine nei confronti di un cittadino cinese residente all’estero che era stato sorpreso lungo l’autostrada A4 "Serenissima" con l’ingente quantitativo di denaro nascosto nell’abitacolo dell’auto, una Volkswagen con targa slovena.



Alla guida un cittadino cinese sulla cinquantina. L’uomo era stato raggiunto e controllato al casello di Palmanova ed era stato trovato in possesso di 355.900 euro in contanti. Indosso, nelle tasche del giubbotto, aveva 6.900 euro e altri 760 euro in quelle dei pantaloni. Gli ulteriori soldi, circa 348 mila euro, erano nascosti in due vani sotto il poggia piedi davanti ai sedili posteriori della vettura. Davanti ai finanzieri l’uomo aveva giustificato la presenza del contante spiegando di aver cambiato denaro cinese in valuta europea da una persona conosciuta di vista, di cui non sapeva il nome, in Veneto. La somma, a suo dire, gli sarebbe servita per avviare una nuova attività commerciale oltreconfine, in Slovenia.

