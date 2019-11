Due alpinisti bloccati da ieri a quota 2600 metri: difficile recupero nella neve

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - È scattato stamani un intervento assai impegnativo per recuperare due alpinisti, rimasti bloccati ieri a quasi 2.600 metri di quota sulla. La centrale del 118 è stata allertata questa mattina alle 8.30 circa da quella di, dopo aver ricevuto l'allarme Georesq di due persone che si trovano sulla via dei Triestini, dove hanno passato la notte e dove probabilmente sta nevicando.Tutta la zona è immersa nella nebbia, impossibile il decollo dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, mentre si sta valutando la possibilità di far intervenire quello della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per il trasporto delle squadre il più possibile in quota. Sono partiti a piedi i soccorritori di Pieve di Cadore, assieme a un soccorritore del Centro Cadore che ha recentemente completato l'itinerario, e la prima squadra è transitata a Casera Vedorcia alle 10.40. Anche il Soccorso alpino della Valcellina sta risalendo dalla Val Cimoliana. Solo come avvicinamento, ci vorranno 4-5 ore per raggiungere le due persone.