All'improvviso il cielo si è fatto scuro, sullacadono. Verso le 15 di oggi pomeriggio il tempo è decisamente cambiato. Dopo l'arrivo dell nuvole nere il tempo non riservava niente di buono. All'improvviso ha iniziato a piovere in gran parte della Bassa, fino a Lignano. A San Giorgio laha lasciato il segno, tanto che gli automobilisti si sono dovuti fermare per oltre 10 minuti prima di riprendere il viaggio. Grandine anche a, dove però la perturbazione è stata più clemente. Danni inevitabili per l'agricoltura, che devono però inevitabilmente ancora essere quantificati.