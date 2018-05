Fiat contro bici di fronte alla scuola: sbalzato, gravissimo un ciclista

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE e FORNI DI SOPRA - Versa incondizioni undi 50 anni di, B.G. le sue iniziali, che è stato travolto da una auto, una Fiat, in via Monsignor Giuseppe Nogara, a, vicino alla scuola Stringher, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 maggio, poco prima delle 18.Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale dell'Uti, intervenuta per rilievi e viabilità, il conducente della utilitaria ha travolto il carnico che era in sella alla sua bicicletta, una. Nell'impatto, il ciclista è finito contro il cristallo della vettura, infrangendolo, per poi rovinare sulla carreggiata.Gravissime le lesioni che ha riportato il 50enne: un tremendo trauma alla testa, un serio trauma toracico e ferite alle gambe. Sul posto la centrale Sores di Palmanova ha inviato subito una automedica e l'equipe di una ambulanza. I sanitari hanno stabilizzato il ferito che è stato trasportato in, con la massima urgenza, all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Per lui la prognosi è riservata.