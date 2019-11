Morto il ciclista investito dall'81enne: acusato di omicidio stradale

UDINE - Il ciclista di 55 anni, senza fissa dimora, tamponato sabato sera da un'auto pirata mentre in sella alla sua bicicletta si stava recando da Tavagnacco verso la frazione di Feletto Umberto (Udine), è morto in ospedale. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime.L'uomo era stato ricoverato in ospedale a Udine dove è deceduto a seguito delle lesioni riportate, nonostante le cure dei sanitari. Si aggrava dunque la posizione dell'automobilista, unma di fatto domiciliato a(Udine), che aveva provocato l'incidente e si era poi allontanato senza prestare soccorso alla guida di una Fiat Panda. Individuato con una breve indagine dai Carabinieri della Compagnia di Udine, l'uomo era stato denunciato inizialmente per le ipotesi di reato di omissione di soccorso, fuga e lesioni stradali gravissime. Accusa, quest'ultima, che muterà ora in quella di