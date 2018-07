Scende dalla Val Filzia in mtb e cade sull'asfalto: grave una 55enne

di Paola Treppo

MALBORGHETTO VALBRUNA (Udine) - Scende inin Val Filzia, a Ugovizza di, e perde il controllo della mountain bike, rovinando sull'asfalto e riportando un. Vittima dell'incidente, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 16 luglio, intorno alle 19.30, una donna di 55 anni, T. C. le sue iniziali, del posto. A dare l'allarme è stato il compagno di gita che era con lei e che è riuscito a chiamare il Nue 112 anche se in questa zona non c'è molta copertura per la rete di telefonia mobile.Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero del soccorso sanitario decollato dalla elibase di Campoformido. Dal velivolo è sbarcato ilche ha stabilizzato la donna ferita, poi caricata sul velivolo e condotta in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono gravi ma la donna non sarebbe in pericolo di vita. Per tutti gli accertamenti e la viabilità una pattuglia della polizia di Stato. A supporto del personale medico dell'eliambulanza dieci volontari del soccorso alpino della stazione Cnsas di Cave del Predil di Tarvisio.