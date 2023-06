Choc anafilattico, uomo colto da malore e da arresto cardiocircolatorio: il suo cuore si ferma, poi riescono a rianimarlo

TARCENTO (UDINE) - Choc anafilattico, ci sarebbe questo all'origine del malore che stamani, 22 giugno, ha causato il malore di un uomo, poi colpito da arresto cardiocircolatorio. L'uomo è stato soccorso nella tarda mattinata in una zona di campagna a Tarcento.

Dopo la chiamata di emergenza, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarcento e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo: poco dopo d'arrivo dell'ambulanza è sopraggiunto l'arresto cardiocircolatorio. Sono state avviate le manovre di rianimazione. Il suo cuore ha ripreso a battere. Per lui è stato disposto al trasporto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso.