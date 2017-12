Chiusura del nodo di Palmanova per la demolizione del cavalcavia

di P.T.

UDINE e GORIZIA - Demolizione delche da Fauglis porta a Torviscosa nella notte di oggi, sabato 2 e di domani domenica 3 dicembre, condel nodo di. Si tratta di lavori relativi alla realizzazione della terza corsia, nel quarto lotto fra Gonars e, un intervento che richiederà una serie di chiusure notturne in alcuni tratti della A4 e della A23 nonchè delle aree di servizio di Gonars Nord e Gonars Sud.Dalle ore 21 di oggi, sabato 2 dicembre alle ore 9 del mattino di domani 3 dicembre sono previste la chiusura del tratto in A4 compreso fra Latisana e Palmanova, in direzione Trieste, la chiusura del tratto in A4 compreso fra Palmanova e Latisana in direzione Venezia e del tratto in A23 compreso fra Udine Sud e l’interconnessione A4/A23 in entrambe le direzioni. È prevista anche, dalle ore 19 del 2 dicembre alle ore 9 del mattino del 3 dicembre la chiusura delledi Gonars Nord e di Gonars Sud.