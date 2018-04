Lavori per la terza corsia: chiude l'autostrada, ecco le vie alternative

di P.T.

FRIULI e VENETO -: notte di lavori con chiusura dell’fra domani, sabato 21, e domenica 22 aprile. I lavori sono stati concentrati in una sola notte per ridurre al minimo i disagi alla viabilità. La chiusura dell’autostrada avviene in più punti, dalle 21 di sera fino alle 6 del mattino.Gli interventi prevedono il varo dell’impalcato metallico del cavalcavia che daporta a: il sovrappasso, che attraversa lanel trattodi Nogaro -, era stato demolito a giugno; poi xi saranno il ripasso e l’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale in corrispondenza delle rampe del Nodo di Palmanova; l’estrazione di palancole, infine, e interventi di manutenzione dell’asfalto.Per consentire lo svolgimento di tutte le attività in programma, l’autostrada sarà chiusa fra l’allacciamento A4/A28 (Nodo di Portogruaro) e Palmanova in direzione Trieste, frae Latisana in direzionee fra Udine Sud e l’allacciamento A4/A23 (Nodo di Palmanova) in entrambe le direzioni.Saranno chiuse le entrate die Latisana in direzione Trieste, di San Giorgio di Nogaro in entrambe le direzioni, di Palmanova in direzione Venezia e di Udine Sud in direzione Palmanova. Chiuse dalle 18 anche ledi Gonars Nord, Gonars Sud e Fratta Sud. Tutti i percorsi alternativi saranno segnalati sul posto.