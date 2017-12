«Leggi restrittive, controlli assurdi»: chiude lo storico negozio di uccellini

di Paola Treppo

TARCENTO (Udine) - «Non ce la faccio più con lee poi le norme nel settore degli, in Friuli Venezia Giulia, sono diventate sempre più, laè soffocante. Non si può andare avanti così: io». Così, il 31 dicembre prossimo, abbassa la serranda per sempre lo storico negozio di articoli per la pesca e che trattava tutto per l', il negozio di, aperto 50 anni fa a, nel 1967, dal padre Guido.​«Il negozio era stato aperto da mio padre, un vero appassionato - dice Maurizio, che ha 62 anni e che è arrivato all'età della pensione -; io ero andato a lavorare in fabbrica, al tempo, alla Simac. Mia madreche oggi ha 81 anni, invece, allora faceva l'infermiera. Quando papà ha avuto dei problemi di salute e non ce l'ha fatta più a portare avanti il negozio da solo, io e mamma ci siamoe abbiamo rilevato l'attività, imparando tutto quello che c'era da sapere. Era il 1980».​Da allora il punto vendita di via Oltretorre è diventato un negozio diper il settore non solo per tutta la zona Pedemontana e Collinare del Friuli ma per tutta la regione. «In mezzo secolo abbiamo preso parte a tantissime fiere ornitologiche e abbiamo vinto più di. Ora c'è: già da cinque anni andiamo a pareggio e non si può più tenere aperto. Ci dispiace moltissimo e ringraziamo tutti i clienti, gli amici, che in questi anni ci hanno dato fiducia, ci hanno sostenuto e hanno creduto in noi».«Il Friuli, a livello normativo, in questo settore,; i controlli sono continui,. Leeccessive. Eppure io e mamma siamo riconosciuti da tutti per la massimadei locali, per la massima cura e attenzione per gli. I clienti stessi ci hanno fatto sempre i complimenti per la grande igiene del negozio, dove si vendevano mangimi fatti su misura, mescolati apposta, per ogni singolo uccellino. Le persone che ci hanno fatto visita sono rimaste piacevolmente colpite dall'amore che abbiamo per gli animali».​Col tempo Maurizio è diventato un esperto anche nella cura degli uccellini: «Basta pensare che gli stessimandavano da me, qui, in negozio, i clienti, perché dessi loro dei. Adesso è tutto finito. Il lavoro e i sacrifici di mio padre, abbiamo perso l'entusiasmo. E pensare che ai tempi d'oro, in passato, quando le leggi non erano così restrittive come oggi, abbiamo venduto uccelli a metà Italia». Da Maurizio, dove tutto è rimasto come cinquanta anni fa, dal bancone del negozio al banco di legno esterno per gli attrezzi, si compravano non solo sementi e tutto per pesca e ornitologia ma anche, tartarughe. E lui è sempre stato pronto a dare ogni consiglio per far star bene questi animali tra le mura domestiche, anche a distanza di mesi dall'acquisto.