Chiude il bar delle stelle del basket Da Bruno saluta dopo mezzo secolo

UDINE - Dopo oltre mezzo secolo a fine maggio chiude ilNel marzo del 1965 l'aveva aperto in via Marangoni a Udine, terzo di cinque fratelli di una famiglia della zona di viale Venezia, che voleva mettere a frutto le esperienze acquisite in quattordici anni al Piccolo Biffi di via Poscolle dove aveva trovato lavoro da cameriere poco più che adolescente. All'inizio Bruno era affiancato dal fratello minore Franco: una decina di anni dopo è arrivato la coda della serie familiare, Giorgio. I tre hanno proseguito a lungo e, quando, poco più che sessantenne, Bruno se n'è andato per sempre gli altri due hanno insistito nella gestione in uno scenario operativo che andava mutando. In peggio.Nella zona, venute a mancare presenze come un Dipartimento della Università, insegnanti e studenti dell'istituto Volta spostatisi altrove, diverse realtà commerciali, il movimento di clientela ormai langue. E, allora, giù le serrande. Parrebbe una storia già vista, come peraltro tante. Ma il bar da Bruno ha risvolti unici. Collocato giusto,che ha inciso non solo nella vita dello sport friulano ma della stessa Udine, il bar dei Blasone, a dispetto della sua discreta apparenza, ha costituito una sorta di proscenio per quanto avveniva all'interno del palazzetto inaugurato nel 1958 e dove sono maturati importanti avvenimenti. Cominciando del boom cestistico dovuto alla nascita dellaIl cavalier Rino assieme a Manlio Cescutti, Boris Kristancic ed Ennio Bon, rispettivamente direttore sportivo, allenatore e segretario arancione, erano di casa da Bruno ed ai suoi tavoli hanno tracciato strategie...