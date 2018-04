Lutto nella Chiesa Friulana: è morto monsignor Marco Del Fabro

di Paola Treppo

TRICESIMO e SAN DANIELE -nellaUdinese per la, questa mattina, giovedì 19 aprile, all’ospedale di San Daniele del Friuli, di monsignorOriginario di, della frazione di Adorgnano, nato il 6 aprile del 1940, monsignor Del Fabro fu ordinato sacerdote nel Duomo di Udine il 29 giugno del 1966. Il primo incarico adove è stato cappellano fino al 1969.Dal 1969 al 1974 fu vicerettore dele dal 1977 al 1996 direttore spirituale. Dal 1995 al 2002 è stato vicario generale dell’di. Per un anno dal 2001 al 2002 svolse il ruolo di amministratore parrocchiale diNel 2002 il suo arrivo nella parrocchia di San Michele Arcangelo di. Dal 2013, oltre che per la comunità di San Daniele, divenne amministratore parrocchiale di San Giacomo, San Pietro e Muris di Ragogna, in seguito anche di Dignano, Vidulis e Bonzicco, nonché di Cisterna, Coseano e Carpacco.