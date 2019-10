Molestatore sui treni chiedendo l'elemosina: 41enne era ricercato

di Marco Corazza

Arrestato dalla polizia ferroviaria alun romeno di 41 anni. A suo carico pendeva anche un mandato di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova. L'uomo infastidiva i viaggiatori chiedendo insistentemente denaro e, se la sua richiesta non veniva esaudita, rivolgeva pesanti offese nei loro confronti. Il suo comportamento non è passato inosservato agli occhi degli operatori della polizia ferroviaria di Tarvisio che hanno provveduto alla sua identificazione e lo hanno quindi tratto in arresto. È risultato poi, attraverso la consultazione delle banche dati per mezzo dei palmari in dotazione al personale, che nei suoi confronti pendesse unemesso nel maggio del 2016, dovendo espiare un periodo detentivo di 1 anno, tre mesi e 15 giorni.Al termine degli adempimenti di rito, l'uomo è statoa disposizione dell'Autorità Giudiziaria.RAFFICA DI CONTROLLI SUI TRENIL'arresto è avvenuto nel corso dei controlli eseguiti dal personale della polizia ferroviaria al valico di Tarvisio in collaborazione con la polizia austriaca, in base al protocollo in essere tra le due amministrazioni. Nel corso dell'ultima settimana, la Polfer del Friuli Venezia Giulia ha inoltre, 401 delle quali di cittadinanza straniera tra cui tre in posizione irregolare. Nello stesso arco di tempo sono stati effettuati 66 servizi di scorta a treni viaggiatori e scortai 140 convogli, eseguiti 27 pattugliamenti lungo linea e 11 antiborseggio nelle stazioni. Sono state indagate infine in stato di libertà 16 persone ed elevate alcune contravvenzione al regolamento di polizia ferroviaria e al codice stradale.