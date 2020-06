Da Cesare Cremonini a Tiziano Ferro, i grandi concerti del 2021 tra Bibione, Lignano e Villa Manin

Da Cesare Cremonini a Tiziano Ferro, passando per Max Pezzali, Ultimo e Salmo. Il promoter locale friulano Fvg Music Live annuncia con gioia le nuove date dei grandi tour musicali slittati al 2021. Luca Tosolini, amministratore di Fvg Music Live ha espresso tutta la sua gioia nel poter comunicare le date dei concerti riprogrammate per il prossimo anno. “Non possiamo che essere felici di poter iniziare a proiettare energie ed entusiasmo nell’estate 2021. Confidiamo in una ripresa dei concerti, in un 2021 ricco di eventi e ci auguriamo che tutto il pubblico ci seguirà e supporterà con la positività e la carica di sempre”.

Queste i nuovi appuntamenti:

Cesare Cremonini – 1 Giugno 2021 – Villa Manin Passariano di Codroipo (Udine) – evento prodotto da Live Nation

Tiziano Ferro – 6 Giugno 2021 – Stadio Teghil Lignano Sabbiadoro (Udine) – evento prodotto da Live Nation

Ultimo – 4 giugno 2021 – Stadio Comunale Bibione (Venezia) – evento prodotto da Vivo Concerti

Max Pezzali – 26 Giugno 2021 – Stadio Comunale Bibione (Venezia) – evento prodotto da Vivo Concerti

Salmo – 3 Luglio 2021 - Stadio Comunale Bibione (Venezia) – evento prodotto da Vivo Concerti

Per tutte le info riguardanti i biglietti e l’organizzazione dei concerti, il pubblico è invitato a consultare i siti di Live Nation Italia www.livenation.it e Vivo Concerti www.vivoconcerti.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA