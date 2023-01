Vedono una persona che cade nel fiume e si tuffano in acqua per salvarla

CERVIGNANO DEL FRIULI (UDINE) - Persona cade nelle acque gelide del fiume Ausa, i presenti si tuffano per soccorrerla e riescono a salvarla. E' successo oggi, primo gennaio 2023, alle 13.30 a Cervignano.

È scattata subito la chiamata di aiuto al numero unico di emergenza del Fvg, il Nue112: gli operatori hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno attivato l'equipaggio di un'ambulanza e hanno attivato in contemporanea anche i carabinieri della compagnia di Palmanova e i vigili del fuoco per quanto di competenza. La persona è stata raggiunta nelle acque, caricata dai soccorritori su una barca, in prossimità della riva dell'Ausa. È lì che l'equipaggio sanitario dell'ambulanza ha preso in carico la persona, poi trasportata in codice giallo all'ospedale di Palmanova.