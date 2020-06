Incendio in cucina, anziana intossicata dal fumo

TOLMEZZO - Incendio nella cucina di un'abitazione di Cercivento, in via di Sot, anziana di 89 anni intossicata: il fumo ha invaso tutto l'appartamento. I Vigili del fuoco di Tolmezzo sono intervenuti alle 15.20 di oggi dopo che la donna era stata subito soccorsa da uno dei figli. A fuoco i mobili e gli arredi della cucina, parzialmente distrutto l'impianto elettrico. L'incendio è stato controllato dai Vigili del fuoco che hanno dovuto trasportare all'esterno una bombola di gpl. Cause in via di accertamento, ma di sicuro di natura accidentale.



