Trattamenti di bellezza? Sì, ma in riva al mare: apre il beach beauty

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIGNANO (Udine) -? Sì, ma in riva al mare: apre il. Il taglio del nastro nei giorni scorsi alla presenza del sindaco, del suo vice Alessandro Marosa, del vicesindaco diGianni Carrer, dei consiglieri regionali Mauro Bordin e Mariagrazia Santoro, e di, presidente della società Lignano Pineta che ha chiamato vicino a sé Martina Waddel, Massimo Milanese e tutto il team Kinesis Beauty, che hanno creduto in questa opportunità di fare impresa.«Questo è un luogo speciale - ha detto Ardito -. Ci troviamo al termine della passeggiata sopraelevata verso piazza Marcello D’Olivo, opera disegnata dell’architetto Ferdinando Anichini, realizzata nei primi anni Ottanta e rivisitata dalla fine degli anni Novanta dall’architetto Aldo Pavoni e dallo studio Archea. L’immobile che è stato ampliato era nell’idea di mio padre Renzo uno degli ingressi alla spiaggia».Renzo Ardito, infatti, arrivato dopo il conte Alberto Kechler alla guida della società Lignano Pineta nel 1979, aveva l’intenzione di regolare gli accessi all’arenile come nella spiaggia di Grado ora gestita dalla Git. Non potendo percorrere questa strada, negli ultimi venti anni questi, sono stati ampliati e riconvertiti adanche per la distanza del “treno”, cioè il centro commerciale voluto da Marcello D’Olivo: giornalai, tabacchini, bazar, negozi, pubblici esercizi e ora anche il centro estetico Kinesis Beauty.«Un investimento notevole - dice Ardito . non compreso nel cronoprogramma e piano degli investimenti della società Lignano Pineta concessionaria demaniale dell’area, ma indispensabile sui mercati internazionali per dare servizi di qualità ai turisti. Molti impianti e finiture non si vedono, come quello di riscaldamento a pavimento o il capotto, che permetteranno a questa nuova struttura di. Da qui non vediamo nemmeno la vasca idromassaggio e la doccia poste sulla terrazza, che credo saranno il servizio più richiesto».