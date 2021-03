Cene clandestine e aperitivi di nascosto, pioggia di sanzioni

UDINE - Cene clandestine, bevute di nascosto, guida in stato di ebbrezza, overdose, rifiuto di indossare le mascherine e insulti alle forze dell'ordine.

Raffica di controlli e multe in regione per il mancato rispetto delle normative anti-covid. In provincia di Udine in particolare una donna, di 40 anni, è stata denunciata e sanzionata dalla Polizia per essersi rifiutata di indossare la mascherina e di fornire le proprie generalità agli agenti. Nel corso dei controlli anti-covid gli agenti delle Volanti della Questura friulana, hanno applicato altre 8 sanzioni per mancato rispetto della normativa, tra cui a un udinese di 40 anni che, ubriaco e senza mascherina, ha inveito contro gli agenti di una pattuglia delle Volanti, offendendoli e minacciandoli di morte. Denunciato per oltraggio anche un giovane di 20 anni che si trovava con lui e 6 cittadini italiani residenti in Veneto, sorpresi dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Milano a bordo di due auto nella zona di Palmanova e che non sono stati in grado di fornire alcuna giustificazione per il loro spostamento fuori regione.

Sette persone sono state sanzionate invece dai Carabinieri perché venerdì nei pressi di un locale pubblico ai Rizzi, a Udine, stavano consumando dei drink senza distanziamento. La polizia locale, sempre venerdì in città, ha multato tre persone (una nel pomeriggio e due la sera in via Leopardi a Udine) per mancato rispetto delle normative anti contagio.

IL BAR

Stessa scena si è verificata a Cervignano del Friuli: su segnalazione di numerosi residenti, gli agenti della polizia locale hanno effettuato un controllo, scoprendo nel retro di un bar di via Mazzini, sette avventori tra i 50 a e i 60 anni che stavano consumando alcolici. E ancora a Campoformido è stato chiuso per cinque giorni dai carabinieri della locale stazione, nella mattinata di ieri, il locale Al Buon Arrivo. I militari dell'Arma sono intervenuti su segnalazione di alcuni residenti. In una veranda sul retro c'erano due persone che stavano consumando bevande. Un uomo è stato identificato e multato (la sanzione è di 400 euro, 280 se pagata entro 5 giorni). L'altra persona è riuscita ad allontanatasi prima di essere fermata dai carabinieri. Sanzionata anche la titolare. I controlli della Polizia di Stato e delle Forze dell'Ordine proseguono e saranno intensificati con l'approssimarsi delle festività pasquali.

TARVISIO

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale eseguiti dei militari della Compagnia dei Carabinieri di Tarvisio alla barriera autostradale A23, in uscita dal territorio nazionale, un cittadino ucraino è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di uno spray urticante. L'uomo, un autotrasportatore di 33 anni che viaggiava regolarmente a bordo di un furgone Opel Movano, con targa polacca, è sembrato fin da subito irrequieto. L'evidente agitazione ha indotto i militari ad approfondire il controllo, procedendo a una perquisizione, poi estesa anche al veicolo. Nascosti nel vano portaoggetti, sono stati rinvenuti un coltello a serramanico con blocco lama, punta frangivetro e taglia cinture di sicurezza, di marca Doom Blade, lungo 23 cm, di cui 10 cm di lama e una bomboletta spray di marca Pepper Ko Gas da 50 ml, contenente capsicum oleoresin all'11%. Accertato che, per le caratteristiche del coltello, risulta vietato il porto ed atteso che il gas contenuto nella bomboletta è classificato quale sostanza lacrimogena ad effetto neutralizzante, seppur con effetto reversibile, il giovane autotrasportatore è stato denunciato a piede libero per porto di oggetti atti ad offendere. Il coltello e lo spray sono stati sequestrati.