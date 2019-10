Tre operai intossicati dal monossido: lavoravano nella miniera di Cave

UDINE - Tre operai di una ditta di Tolmezzo incaricata di svolgere delle attività di manutenzione nell'ex miniera Raibl di Cave del Predil sono rimasti intossicati alle 13.30 di oggi verosimilmente a causa di una inalazione di monossido di carbonio mentre lavoravano all'interno di una galleria. Le loro condizioni sono molto serie ma non sono in pericolo di vita. I tre operai, due uomini di 55 anni, e uno di 59, originari della zona, sono stati prima trasportati in ospedale a Tolmezzo e in seguito da lì trasferiti a Cattinara per essere sottoposti al trattamento in camera iperbarica.

