Mattarella nomina 25 Cavalieri del lavoro, ci sono anche il trevigiano Bruno Vianello e il friulano Mario Biasutti

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 31 maggio, i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Tra questi anche due imprenditori del nordest. Si tratta del trevigiano Bruno Vianello, presidente e amministratore delegato di Texa e del friulano Mario Biasutti, amministratore di Mabi International.

Chi è Bruno Vianello, alla guida di Texa

Nato nel 1961 a Treviso, Bruno Vianello ricopre la carica di presidente e amministratore delegato di Texa, da lui fondata nel 1992 per la produzione di strumenti di diagnostica elettronica per autovetture e oggi tra i leader mondiali nella progettazione e realizzazione di dispositivi per la diagnosi da remoto di autovetture, motocicli, imbarcazioni e mezzi agricoli, analizzatori di gas di scarico e stazioni per la manutenzione di climatizzatori.

Opera con uno stabilimento a Monastier di Treviso. Conta nove filiali estere in Europa, Nord e Sud America e Asia con un export del 75%. Investe ogni anno il 13% del fatturato in ricerca e sviluppo e detiene 102 brevetti. Occupa oltre 850 dipendenti.

Il friulano Biasutti con l'eccellenza della pelletteria

Mario Biasutti, nominato nuovo Cavaliere del Lavoro, è nato a Udine nel 1949. È amministratore di Mabi International, da lui costituita nel 1980 per lo sviluppo di modelli e per la produzione di pelletteria con marchio «Andrea Mabiani». Attraverso investimenti in innovazione di processo, la trasforma in uno dei principali produttori di borse e accessori di alta gamma per griffe internazionali tra cui Chanel, Chloé e Givenchy. Nei tre stabilimenti di San Daniele del Friuli, Scandicci e Albignasego realizza l'intero processo produttivo: sviluppo, progettazione dei modelli, prototipazione, taglio e assemblaggio. Produce ogni anno 120.000 borse e 300.000 articoli di piccola pelletteria. L'export è superiore al 97%. Occupa 225 dipendenti.

Chi sono i 25 Cavalieri nominati

Ecco l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza: Mariella Amoretti Industria Armatoriale, Emilia Romagna; Mario Biasutti Industria Pelletteria, Friuli Venezia Giulia; Maria Luisa Rosa Cassata Industria Chimica, Lombardia; Maria Grazia Cassetti, Artigianato Orafo, Toscana; Gregorio Chiorino Industria Metalmeccanica, Piemonte; Giovanni Clementoni Industria Giocattoli, Marche; Cristina Crotti Industria Energia, Lombardia; Roberto Danesi Industria Alimentare, Lazio; Armando De Nigris, Industria Alimentare, Campania; Stefano Domenicali Industria Automobili di lusso, Estero; Marco Galliani Industria Metallurgica, Emilia Romagna; Enrico Grassi Industria Meccatronica, Emilia Romagna; Pierluca Impronta Terziario Assicurazioni, Lazio; Giovanni Laviosa Industria Chimica, Toscana; Piernicola Leone De Castris Agricolo Vitivinicolo, Puglia; Arnaldo Manini Industria Edilizia, Umbria; Averardo Orta Terziario Sanità privata, Emilia Romagna; Fabrizio Parodi, Industria Trasporti e logistica, Liguria; Mario Alberto Pedranzini Credito Banche, Lombardia; Carlo Pesenti Terziario Servizi finanziari, Lombardia; Massimo Renda Industria Alimentare, Campania; Iolanda Riolo Commercio Automobili, Sicilia; Stefania Triva Industria Dispositivi medici, Lombardia; Francesco Paolo Valentini Agricolo Vitivinicolo, Abruzzo; Bruno Vianello Industria Elettromeccanica, Veneto.