Senza acqua né cibo: 500 uccelli nel cofano, oltre 100 trovati morti

di Paola Treppo

TARVISIO e PONTEBBA (Udine) - Una Ford Focus station wagon immatricolata in Polonia con a bordo tre persone di nazionalità polacca è stata notata aggirarsi anella giornata di ieri, martedì 5 giugno. Era chiaro che il gruppo attendeva l'arrivo di qualcuno. Al controllo del terminale solo uno degli occupanti risultava avere precedenti ma di lieve entità.Gli agenti della polizia di Stato di frontiera di Tarvisio, diretti dal commissario capo Giovanni Marruzzo, hanno deciso comunque di approfondire gli accertamenti, perquisendo l’abitacolo. All’apertura del vano bagagli, il responsabile della pattuglia si è imbattuto in numerose cassette suddivise in scomparti,poi risultati appartenere alla famiglia deiErano in pessime condizioni di salute: molti erano già morti a causa delle precarie condizioni igienico sanitarie di trasporto e per la mancanza di mangime e acqua; 133 volatili su un totale di 458 animali trasportati erano deceduto. L’auto è stata scortata dagli operatori al Settore di Polizia di Frontiera.Il personale medicointervenuto ha constatato sin da subito il cattivo stato di salute degli animali trasportati, non escludendo possibili contagi sanitari. I tre uomini polacchi sono stati. Si sono rifiutati di fornire agli inquirenti informazioni utili alle indagini; nno hanno detto a chi dovevano consegnare gli uccelli. Il magistrato ha convalidato la perquisizione e il sequestro dei volatili e del veicolo. Gli uccelli sono stati portati nel Centro di recupero di fauna selvatica in Campoformido.