UDINE - Due giornate per rivivere la storia della Patria del Friuli attraverso le fortificazioni, le ville e i manieri di Udine, Pordenone e Gorizia. Si tratta della 37^ edizione di Castelli Aperti, le visite individuali agli insediamenti del Friuli Venezia Giulia in programma domani, 2 aprile, e domenica, iniziativa realizzata dal Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia. «Il Consorzio nasce nel 1968 proprio per raccogliere i proprietari di castelli e fortificazioni che si estendono in tutta l'area della Patria del Friuli e per promuoverne la valorizzazione» spiega Alessandra D'Attimis Maniago, responsabile della promozione del Consorzio.

I CASTELLIERI

Saranno 19 i beni aperti, che comprendono rocche, castelli, fortificazioni riconducibili su antichi castellieri, borghi fortificati, manieri, dimore, giardini e parchi normalmente chiusi al pubblico. Tra questi spicca la novità dell'apertura del Castello di Spilimbergo che per la prima volta permetterà la visita all'ala ex Ciriani (ora Furlan sede della Fondazione omonima). Il castello risale al X-XI secolo e si presenta come un agglomerato di residenze signorili disposte ad anello attorno alla corte centrale. La parte visitabile è stata ristrutturata nel 1911 per volere di Marco Ciriani, marito della contessa Clara di Spilimbergo. Vi si conservano decorazioni del XV secolo e, al piano nobile, il fregio a stucco e ad affresco eseguito da Giovanni da Udine ad inizio Cinquecento.

TUFFO NELLA STORIA

Tanti gli appuntamenti imperdibili, tra cui le visite in armi e in vestiti d'epoca: a iniziare da San Floriano, dove protagonista sarà il medioevo. I proprietari accoglieranno il pubblico in armatura trecentesca. Una vera e propria rievocazione, con tanto di processo medievale e esecuzione del condannato, torneo a cavallo in cui i cavalieri in corazza si sfideranno con scontro alla lancia. E ancora il villaggio medioevale e l'attendamento di armigeri nel parco del castello. Suggestive anche le visite alla fortezza rocca di Monfalcone dove un gruppo di figuranti accoglieranno i visitatori, con personaggi storici e rievocatori in costume che condurranno alla scoperta della fortezza (alla rocca si giunge dopo una salita a piedi). Sarà un tuffo nella storia anche la visita del percorso di ronda al Castello Savorgnan di Brazzà, per comprendere la viabilità romana medioevale, con visita della Cappella di San Leonardus de Bratka Pago, fondata da Gregorio Magno con affreschi trecenteschi. Suggestiva la visita al Castello di Flambruzzo, tuttora della famiglia dei duchi Badoglio. Scorci di vita medievale con tanto di esibizione domenica dalle 14 di tiro con l'arco a Casaforte La Brunelde, fino ad arrivare alle stanze regali nell'ex ospedale militare nella Prima guerra mondiale, luoghi vissuti anche da Gabriele D'Annunzio, di Palazzo Steffaneo Roncato.

GOLOSITÀ

Aperti il Castello di Villalta e il borgo medievale di Cordovado costituito da edifici di diverse epoche, dalla chiesa medievale, al vecchio borgo, a palazzo Piccolomini. Peculiarità di questo bene, è che le visite saranno condotte dai ragazzi delle scuole medie. Domenica saranno in programma anche i laboratori floreali e le passeggiate per riconoscere le erbe spontanee. Dedicato alle api sarà il programma di iniziative del Castello di Susans, con i mastri apicoltori. Molti anche gli appuntamenti musicali in programma con concerti organizzati a Palazzo Lantieri di Gorizia con la Borderless Youth Orchestra) al duo Saint Saens di Palazzo Romano.

LE VISITE

Tredici manieri in provincia di Udine: Aiello, Ahrensperg (Pulfero), San Pietro di Ragogna, Strassoldo di Sopra, Strassoldo di Sotto, Susans (Majano), Villalta (Fagagna), Casaforte la Brunelde (Fagagna), Rocca Bernarda (Premariacco), Palazzo Steffaneo Roncato (Crauglio di S. Vito al Torre), Palazzo Romano (Manzano), Flambruzzo (Rivignano Teor) e il Savorgnan di Brazzà (Brazzacco). In provincia di Pordenone, oltre a Spilimbergo, apriranno le porte Palazzo Panigai Ovio (Pravisdomini) e Cordovado, mentre in provincia di Gorizia saranno visitabili la Rocca di Monfalcone, il Castello di San Floriano del Collio e Palazzo Lantieri (Gorizia).

INGRESSI

Nelle due giornate sarà possibile accedere alle fortificazioni, con ingresso che varia tra i 7 e 10 euro (3,5 euro per i bambini dai 7 ai 12 anni) a seconda del bene e delle attività proposte (informazioni al numero 328.6693865 o visite@consorziocastelli.it). Ciceroni d'eccezione saranno gli stessi castellani, i proprietari o guide turistiche professioniste. Il Castello di Spilimbergo e Palazzo Romano apriranno solo la domenica). In occasione di Castelli Aperti sarà lanciato un contest fotografico su Instagram. (fino al 15 aprile) con l'hashtag #castelliapertifvg2022 aggiungendo la geolocalizzazione. Ne nascerà un instant book digitale disponibile per il download gratuito sul sito web https://consorziocastelli.it.