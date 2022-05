Tragedia durante una gara: direttore sportivo travolto da un ciclista muore sul colpo. In gravi condizioni il corridore

CASTELFIDARDO - Doveva essere una domenica di festa, uno di quegli appuntamenti che la città ha sempre vissuto con grande partecipazione ed emozione ed invece la kermesse si è trasformata in tragedia. Alla "Due giorni marchigiana" un ciclista (un ex professionista friulano, di Tolmezzo) ha improvvisamente sbandato ed ha travolto un direttore sportivo che ha perso la vita, nel diabolico urto anche il corridore è rimasto ferito, le sue condizioni sono gravi. Grande trambusto, atmosfera pesante e una città in lutto.

Il ciclista coinvolto nell'incidente è Nicola Venchiarutti della Wolrk Service. Il corridore sarà operato nella divisione di neurochirurgia per una brutta frattura della dodicesima vertebra dorsale e trauma cranico.

+++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++++