UDINE - A distanza di mesi dalla stretta sui titoli di studio, con i controlli avviati dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute sui nomi inseriti nelle graduatorie di merito uscite dal concorso dell'agosto del 2020, solo un operatore sociosanitario su tre, fra quelli a cui erano arrivate le lettere di Arcs, ha ottenuto l'equipollenza del suo diploma alla terza media italiana. Un requisito base, questo titolo, per accedere al corso per oss, che, spesso, però, veniva solo autocertificato in fase di iscrizione al percorso formativo. E così, a valle del concorso, a 158 oss friulani e giuliani, prevalentemente di origine straniera, la cosiddetta Azienda Zero alla fine della scorsa estate aveva chiesto conto dell'effettivo possesso del diploma vantato.

I CONTROLLI

La missiva di Arcs all'epoca aveva avuto l'effetto di una bomba per molti addetti che, in piena era covid, avevano dovuto sottoporsi a un percorso ad ostacoli per ottenere prima il bollino verde del Consolato italiano nel proprio Paese sul loro titolo e poi chiedere l'equiparazione o l'equipollenza al ministero italiano. In ballo il rischio di perdere il posto in graduatoria e quindi un'occupazione sicura in futuro nel mondo sanitario pubblico.

I NUMERI

Su 158 destinatari della lettera di Arcs, se a fine settembre appena 25 avevano già regolarizzato la loro posizione, al 12 gennaio scorso la situazione non sembrava molto migliorata, dal momento che i titoli riconosciuti in tutta la regione fino ad allora erano soltanto 50, di cui 23 per i candidati presenti in graduatoria per AsuFc, 19 in Asfo e 8 in Asugi, secondo i numeri forniti da Tecla Del Dò, responsabile Gestione risorse umane di Arcs. I titoli da riconoscere, stando a quanto riferito, restano quindi ancora i due terzi: 108 in tutta la regione, di cui 47 fra gli aspiranti nella lista dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, 34 in Asfo e 27 in Asugi.

RISERVA

Il concorso del 2020 aveva dato luogo a 3 graduatorie di merito distinte per area geografica: nel Friuli centrale (Asufc più Arcs) con 572 candidati, nell'area giuliano isontina con 569 nomi, nel Friuli occidentale con 308 aspiranti. «Abbiamo dato le graduatorie alle Aziende che stanno vedendo di fare gli accertamenti prima di assumere i candidati, per assicurarsi che siano a posto con i titoli - spiega il direttore di Arcs, Giuseppe Tonutti -. Purtroppo sugli oss c'è confusione. Non si sa bene quali siano le scuole. Poi la certificazione va verificata. Se avessimo dovuto fare tutto noi non saremmo mai arrivati a conclusione. Per questo abbiamo dato le graduatorie alle Aziende di riferimento. Purtroppo i controlli vanno fatti. Chi non ha dato l'attestato in maniera corretta non viene assunto. Quando fornirà l'attestato, lo si recupera. Ma se non lo fornisce, non viene messo sotto contratto». Visti i tempi necessari per ottenere l'equivalenza o equipollenza, il termine ultimo per consegnare la documentazione in qualche caso è slittato al 30 settembre 2023. In assenza di riscontro, le verifiche si riterranno concluse negativamente.