La cascata del Sole: dove vivono l'orco Goriuda e i suoi piccoli nani

di Paola Treppo

CHIUSAFORTE (Udine) - Si chiama lae qui, secondo la tradizione, vivono l'oe i suoi piccoli nani. Il paesaggio è di quelli mozzafiato, di quelli che non ti aspetti, a due passi da casa, in Val Raccolana, nel comune di Chiusaforte. Siamo nel Parco naturale regionale dellee per raggiungere questo meraviglioso piccolo paradiso basta percorrere un sentiero che si stacca dalla strada provinciale che porta a Sella Nevea.Giunti all'altezza di Pian della Sega, si posteggia l'auto nel piazzale della trattoria; poi, in 10 minuti, dall'inizio del sentiero, che è segnalato da una tabella, si arriva al laghetto. Si puòdopo aver attraversato un bosco di faggio e andare in cerca dei, i nani delle caverne che popolano tante leggende friulana. Anche il nome dell'area, il Fontanone di Goriuda, riporta al terribile abitante di questi luoghi incantati: l'orco Goriuda.Il Fontanone, che si può visitare da soli o accompagnati dalle guide del Parco Prealpi, è inserito nei geositi del Friuli Venezia Giulia. L'acqua della cascata del Sole precipita con un salto di 80 metri in un laghetto limpidissimo, con grande fragore; la nebulizzazione dell'acqua crea figure evanescenti, sempre diverse e armoniose. Ma com'è nata questa cascata? Le sue sono le acque che, dopo un tortuoso percorso, fatto di meandri e sifoni, si inabissano sul versante italiano del monte Canin, per poi uscire alla luce.Dal punto di vista geologico il Fontanone rientra nell'ambito della formazione della Dolomia Principale che compone il basamento dell’. Il deflusso delle acque all'interno di questa grotta ha un carattere torrentizio con una temperatura costante tutto l'anno, di 5 gradi centigradi. Il percorso è adatto a tutti. Il sito si può visitare tutto l'anno a ingresso libero.