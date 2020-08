Agriturismo trasformato in casa di riposo: anche gli infermieri erano senza titoli. Tutti denunciati

GORIZIA - Un agriturismo di Gorizia, trasformato in casa di riposo per anziani, anche non autosufficienti, è stato sottoposto a sequestro preventivo. L'ordinanza del gip di Gorizia è stata eseguita ieri dai carabinieri del Nas di Udine.

La struttura di via Degli Scogli tra giugno e agosto era stata controllata dai militari nell'ambito della campagna "Estate tranquilla". È così venuto alla luce che i titolari dell'agriturismo da cinque anni ospitavano anziani autosufficienti e non senza alcuna delle autorizzazioni previste dalla normativa. Gli anziani, inoltre, erano assistiti da personale privo dei necessari titoli professionali richiesti.

Nella struttura goriziana ieri c'erano 10 ospiti, tutti ultraottantenni o ultranovantenni. Dopo l'esecuzione dell'ordinanza del gip, su disposizione della magistratura sono stati trasferiti. Alcuni sono rientrati nelle proprie abitazioni, altri sono stati accolti in case per anziani autorizzate.

I titolari dell'agriturismo sono indagati a vario titolo per esercizio abusivo della professione infermieristica, truffa ai danni dell'Inps, violazione delle norme urbanistiche e in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Numerose le violazioni amministrative relative alla normativa regionale riguardante le strutture sociosanitarie e la violazione della privacy.

Il sequestro fa seguito al provvedimento, emesso dal Comune di Gorizia le scorse settimane, di decadenza delle autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività di ristoro agrituristico esercitata in via Degli Scogli dall'Azienda agricola Podversic Adriano. Il provvedimento era stato preso in seguito ai dettagliati resoconti del Nas ed era stato impugnato al Tar del Fvg. I giudici avevano accolto il 14 agosto la richiesta di sospensiva, ma limitatamente all'attività di puro agriturismo, specificando che prestazioni infermieristiche e sociosanitari dovevano essere inibite. Ieri il sequestro preventivo e il trasferimento degli anziani.