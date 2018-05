Via da casa per curarsi: la ritrova occupata e depredata da immigrati

di Paola Treppo

TARCENTO Se ne va da casa per sottoporsi a delle cure e si ritrova l’abitazione occupata, depredata e devastata. È capitato nel marzo scorso a un anziano di Tarcento. Gli sono entrati in casa, hanno banchettato, riempito la casa di rifiuti, rubato un televisore, la motosega, un’idropulitrice, biancheria e vestiti.



Stessa sorte tocca a una coppia di pensionati proprietari di una casa per le vacanze a Tarcento. Tornando in Friuli scoprono che qualcuno è entrato e si è servito a dovere, lasciando come ricordo una pentola con la pasta avanzata.



ontrollano la camera da letto e scoprono dei documenti che non sono loro. Avvisano i carabinieri. Poi si mettono a letto. Nel cuore della notte sentono un rumore alla porta: qualcuno sta cercando di entrare. Chiamano il 112 e arriva una pattuglia. Fermati un immigrato cubano, 24 anni, e un dominicano di 20, mentre stanno cercando di aprire la porta:

Abbiamo sbagliato casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

». Ma i documenti trovati in casa sono proprio del cubano: arrestato.