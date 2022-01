Casa in montagna, le associazioni puntano a sostenere le famiglie

SAPPADA - Casa a Sappada, le associazione ci credono. Si è svolto oggi a Sappada un incontro tra l’istituto di credito cooperativo Primacassa FVG e i rappresentanti delle associazioni della località montana. Ben 14 le realtà associative presenti che hanno colto le opportunità offerte a loro beneficio dall'istituto di credito, che, dalla prossima settimana, aprirà a Sappada, nella sede del Consorzio turistico, il suo sportello bancomat di ultima generazione. Durante l’incontro sono state illustrate le numerose iniziative alle quali le associazioni possono aderire, per ottenere sostegno sia finanziario che di servizi da parte di Primacassa FVG. Consulenti di professionisti, uno spazio dedicato alle associazioni per i loro incontri a Tolmezzo, l’accesso alle mostre d’arte di Illegio, sono solo alcune delle formule ideate ad hoc per agevolare lo sviluppo delle associazioni. Lo scorso mese di novembre l’istituto di credito aveva offerto alle realtà associative di Sappada il corso di utilizzo del defibrillatore e ne aveva donati due, di cui uno ad un rifugio e l’altro alla locale scuola sci.