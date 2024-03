UDINE - Voci dissonanti nel coro di reazioni alla scelta della Casa dell'Immacolata di "arruolare" un ex militare e un ex carabiniere, con esperienza anche in missioni all'estero e in contesti di marginalità, per porre un freno ai ragazzini incontenibili affidati dai Comuni e in particolare ai giovanissimi egiziani più scalmanati. Fra i primi a plaudere alla decisione è proprio il comitato dei residenti di San Domenico, che non ha mai fatto sconti: «Fa piacere vedere che la Casa dell'Immacolata, anche se in ritardo rispetto alle nostre numerose e continue sollecitazioni degli ultimi mesi, si attiva per migliorare il controllo, soprattutto la sera e la notte, che rimane il momento più critico, dato che il loro personale in quella fascia oraria è ridotto», rileva il portavoce Massimo Zancanaro. Invece, il presidente di Udine Sicura, Federico Malignani, a livello personale pensa che «ammesso e non concesso che funzioni, li dovevano prendere prima».



LA ONG

Di tenore opposto la posizione di Giovanni Tonutti, alla guida di Oikos onlus, una ong che fa lo stesso mestiere dell'Immacolata, secondo cui inserire nella struttura degli ex militari «è il fallimento di ogni progetto educativo ed è l'inizio di un vortice che alimenta comportamenti di radicalizzazione». Tonutti rileva anche che «la legge prevede una serie di profili professionali. Non i "poliziotti"». Per lui le responsabilità, nella vicenda dei minori fuori controllo nella struttura di San Domenico, «sono da cercare anche nelle istituzioni. Una così alta concentrazione di egiziani in una sola struttura non se la sono cercata, gli sono stati mandati».



LA POLITICA

Se il centrodestra applaude e striglia (vedi altro articolo), a sinistra le voci sono critiche, anche se il presidente di Casa dell'Immacolata aveva cercato sin da subito di prevenire eventuali obiezioni, assicurando che non ci sarà alcuna "militarizzazione" e che le persone scelte hanno «un'impronta educativa» per il bagaglio professionale che si portano dietro. Per il coportavoce di Europa Verde Claudio Vicentini «dal punto di vista simbolico scegliere due ex militari è significativo. Ma non è così che si affronta il problema, che va risolto in maniera più profonda. Vanno trovati strumenti dal punto di vista culturale, cercando di far capire a queste persone le leggi, le norme e i costumi del nostro mondo occidentale. Detto questo, dico anche che in una situazione così bisogna individuare persone un po' di polso e che conoscano quel tipo di culture. Da un certo punto di vista, ci può anche stare. Il punto è un altro ed è perché tutti questi ragazzini a Udine: dovrebbero essere ripartiti in modo più equo». Più tranchant Andrea Di Lenardo, capogruppo Avs e Possibile: «Non mi è chiaro a che titolo vengano assunti: se non come vigilantes, come educatori - si chiede Di Lenardo -? Non credo. Sarebbe da chiarire prima di tutto il ruolo esatto che dovrebbero avere. Leggo poi che Daniele Bacchet (il direttore di Casa dell'Immacolata ndr) afferma che i nordafricani "fanno branco". Ora, il primo significato che la Treccani dà di branco è "grande moltitudine di animali della stessa specie" - nota Di Lenardo -. Appena cinque giorni fa Donald Trump diceva che i migranti "in alcuni casi non sono persone secondo me. Sono animali". Ecco, io direi che forse è il caso di ricordare sempre che stiamo parlando di persone e di minorenni, che vanno educati e - sia chiaro - puniti se non rispettano la legge, come chiunque altro. Non di animali e non di branchi. Il rischio della deumanizzazione è sempre dietro l'angolo».